طهران: فرض عقوبات جديدة على إيران يؤكد عداء واشنطن لتطور ورفاهية شعبنا

اعتبر المتحدث باسم وزاره الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الخطوة الأمريكية بفرض العقوبات على إيران «دليل واضح على زيف هذه الادعاءات، ودليل آخر على عدائهم لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أدان بقائي، اليوم الجمعة، بشدة الإجراء الأمريكي بفرض عقوبات على عدد من الأفراد، بمن فيهم وزير النفط الإيراني، وعدد من ناقلات النفط وشركات التجارة.

وقال إن «إدمان أمريكا على سياسة العقوبات والضغط على الدول المستقلة انتهاك لسيادة القانون على المستوى الدولي، وتهديد للسلم والأمن الدوليين»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «إجراءات الولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى، تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة».

ونوه أن «بلاده تُحمل الحكومة الأمريكية مسئولية عواقب وآثار مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب وغير المشروعة».

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، بالإضافة إلى 18 سفينة و13 شركة، بما في ذلك كيانات في الصين والهند، وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بأن باك نجاد «يشرف على تصدير نفط إيراني بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وخصص مليارات الدولارات من صادرات النفط للقوات المسلحة الإيرانية».

وهذه ثالث حزمة تفرضها الإدارة الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، ابتداءً من الشهر الماضي.