قصور الثقافة بالأقصر تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

أقام فرع ثقافة الأقصر احتفالية بجمعية الخير والبركة بقرية القرايا بالنمسا قدمتها مكتبة النمسا الثقافية، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

أقيمت الاحتفالية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقدمها سعد حمزة إمام وخطيب بإدارة الأوقاف، وشهدت لقاء بعنوان "الصيام وبركات النصر" تحدث خلاله د. السيد حمزة، أستاذ أصول الفقة بكلية الدراسات الإسلامية، عن الأحداث التي وقعت في يوم العاشر من رمضان من أهمها نصر أكتوبر المجيد، انتصار أهل المنصورة على الحملات الصليبية، وغيرها.

من ناحيته تناول أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة الأقصر التعليمية سابقا، الدروس المستفادة من نصر أكتوبر وبناء الدولة الحديثة، مؤكدا أن العزيمة أساس النصر.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، مع أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعر ناصر الدسوقي، ألقى خلالها مجموعة من قصائد ديوانه "رمضان على حافة النهر".

واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الرابطة المصرية للإنشاد الديني والتراث الصوفي بالنمسا، بقيادة المنشد حسين البيومي، قدمت خلاله عددا من الابتهالات والأغاني الدينية منها يا جمال النبي، إلى المدينة، يارب نصلي في مسجد نبينا، وغيرها، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الفضيل.