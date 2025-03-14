 سمسم شهاب: أحمد سعد صوت مصر لكن سلوكياته وملابسه لا تليق بالثقافة العربية والدين الإسلامي - بوابة الشروق
الجمعة 14 مارس 2025 7:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سمسم شهاب: أحمد سعد صوت مصر لكن سلوكياته وملابسه لا تليق بالثقافة العربية والدين الإسلامي

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 7:23 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 7:23 م

قال الفنان سمسم شهاب، خلال لقائه في برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": "رضا البحراوي ناجح طبعا ربنا يكرمه ويراضيه، بقول له غني بجد وقدم داتا الناس تفتكرها بعد 20 سنة، أنا ضد أغاني أنا المعلم وأنا الريس".

وأكد شهاب، أن "حكيم رقم واحد في الوطن العربي"، مردفا، "عمر كمال تعب وربنا يوفقه، أما حسن شاكوش صوته مزعج ومابحبش أسمعه حاجة صعبة أوي".

وعن أحمد سعد، أوضح سمسم أن هناك علاقتهما، مؤكدا أنه من أحب الناس لقلبه وأنه صوت مصر الأول وصوته قوي، لكن ينتقده في بعض سلوكياته وملابسه التي لا تليق بالثقافة العربية والدين الإسلامي مثل ارتداء الحلق.

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