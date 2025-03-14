الفاو: سوء الأحوال الجوية رفعت أسعار البن لأعلى مستوى في 2024

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار البن العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات خلال العام الماضي 2024، وزادت بنسبة 38.8% عن متوسط العام قبل الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق تقرير صادر اليوم الجمعة عن الفاو، وتلقته "الشروق"، صعدت أسعار بن أرابيكا، وهو البن عالي الجودة والمفضل في سوق البن المحمص والمطحون، بنسبة 58%، بينما شهدت أسعار بن روبوستا، المستخدم بشكل رئيسي في القهوة سريعة التحضير والمزج، ارتفاعًا بنسبة 70%.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار البن للتصدير؛ قد ترتفع أكثر في عام 2025، إذا شهدت مناطق الزراعة الرئيسية انخفاضًا كبيرًا في العرض.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء الزيادة الأخيرة في أسعار البن: محدودية كميات التصدير من فيتنام، وانخفاض الإنتاج في إندونيسيا، وسوء الأحوال الجوية التي أثرت في إنتاج البرازيل.

وفي فيتنام، تسبب الجفاف المطول في انخفاض إنتاج البن بنسبة 20% في موسم 2023/2024، مع هبوط الصادرات بنسبة 10% للعام الثاني على التوالي.

ولم يختلف الأمر في إندونيسيا، إذ انخفض إنتاج البن في موسم 2023/2024 بنسبة 16.5% على أساس سنوي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال شهري أبريل ومايو 2023، والتي ألحقت الضرر بثمار البن. وانخفضت الصادرات بنسبة 23%.

وفي البرازيل، أدت ظروف الطقس الجاف والحار إلى تخفيضات متتالية في توقعات إنتاج موسم 2023/2024، حيث عُدلت التقديرات الرسمية من زيادة متوقعة بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى انخفاض بنسبة 1.6%.