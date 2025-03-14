جدّدت حركة حماس، أمس الخميس، مطالبتها بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة، متّهمة إسرائيل بمحاولة الالتفاف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين والذي تجري حاليا في الدوحة مفاوضات لبدء المرحلة الثانية منه.

وقال المتحدّث باسم الحركة، حازم قاسم، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "اللقاءات بين حماس والوسطاء مستمرة في الدوحة بهدف الدفع باتجاه بدء المرحلة الثانية".

وأضاف أنّ حماس "تتمسّك بما تمّ الاتفاق عليه والدخول الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهّد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة".

وشدّد قاسم على أنّ "التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة"، مؤكدا تمسّك الحركة بـ"تنفيذ إسرائيل تعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا".

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أنّ جيش الاحتلال "لم يلتزم بتنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار حيث لا يزال الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذاء والدواء والوقود والخيام والبيوت المتنقّلة".

وشدّد قاسم على أنّ "حماس لا تريد العودة للحرب مجدّدا"، لكنّه حذّر من أنّه "في حال استأنف الاحتلال عدوانه فنحن لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا".

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في محاولة منها للضغط على حماس.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس من دون التوصّل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية المفترض أن تنهي بصورة دائمة الحرب التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.