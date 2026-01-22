أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور" (تيبكو)، اليوم الخميس، تعليق العمل في الوحدة التي تم تشغيلها قبل ساعات بمحطة نووية تقع شمال غرب طوكيو، لسحب قضبان التحكم بعد انطلاق جهاز الإنذار.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن شركة (تيبكو) اليابانية القابضة – المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم - قولها اليوم الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيجاتا.

وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل مستقر، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

جدير بالذكر أن قضبان التحكم تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل.

وكانت مشاكل السلامة السابقة في شركة (تيبكو) أدت إلى إثارة حالة من القلق العام بشأن العمليات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، التي توجد في منطقة نائية معرضة للزلازل.