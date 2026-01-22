شقيقان يقتلان والدهما انتقاما منه بسبب خلافات بينه وبين زوجتيهما بالغربية

قتل شقيقان والدهما انتقامًا منه بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجتيهما، في قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل مسن على يد نجليه بدائرة المركز.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز شرطة زفتى، وتبين من المعاينة المبدئية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين نجليه بسبب خلافات أسرية، تطورت سريعًا إلى مشاجرة عنيفة، اعتدى خلالها المتهمان على والدهما باستخدام سلاح أبيض، موجّهين له جرحًا قطعيًا بالرقبة من الأمام و8 طعنات نافذة بالصدر؛ ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة في الحال.

وجرى ضبط المتهمين اللذان يبلغان من العمر ما بين 30 و34 عامًا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن خلافات عائلية ممتدة بين زوجتيهما ووالدهما كانت السبب وراء الواقعة، ما دفعهما للاعتداء عليه وقتله.

وجرى نقل جثة المجني عليه بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي عاينت موقع الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.