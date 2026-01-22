الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، يمثل الأردن اليوم، في مراسم إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمجلس السلام في المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس.

وبحسب مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي، يعتزم ترامب تنظيم ما يشبه حفل توقيع، الخميس، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس لإقامة «مجلس السلام».

ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.

من جانبهم، رحب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام وسوف توقع كل دولة وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والإمارات العربية المتحدة الذين أعلنوا انضمامهم مسبقاً.

وجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.