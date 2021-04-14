 «فتح»: فلسطين مستمرة بحشد الضغوط الدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات بكافة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«فتح»: فلسطين مستمرة بحشد الضغوط الدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات بكافة أراضيها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 7:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 7:31 ص

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، استمرار القيادة الفلسطينية بحشد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، مشدداً على أن إجراءها فيها "حق فلسطيني غير قابل للنقاش".
وشدد الرجوب - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - على وجود موقف وطني موحد حول ثلاث ركائز؛ باعتبار أن الانتخابات هي الطريق لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتجديد الشرعيات، وبأنها شكل من أشكال الصدام مع الاحتلال، وعلى أن يتم إجرائها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس.

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