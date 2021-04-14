ميركل وبايدن يتفقان على تعزيز التنسيق بشأن الانسحاب من أفغانستان

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء على تعزيز التنسيق بشأن انسحاب القوات الدولية من أفغانستان.



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، مساء اليوم أن ميركل وبايدن أكدا ضرورة مواصلة الدور السياسي حيال أفغانستان التي دمرتها الحرب على مدار عقود.



كان بايدن أعلن في وقت سابق اليوم اعتزام بلاده سحب جنودها من أفغانستان بحلول الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل بعد مضي 20 عاما على وجودها هناك.



ويأتي سحب القوات من أفغانستان متزامنا مع الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.



واتفق وزراء خارجية ودفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يضم 30 دولة على سحب كل قوات الحلف من أفغانستان.



وتناول بايدن وميركل في اتصالهما أيضا تفاقم الصراع في شرق أوكرانيا، وقال زايبرت إن " المستشارة والرئيس اتفقا على ضرورة مطالبة روسيا بسحب التعزيزات العسكرية الأخيرة (على الحدود مع أوكرانيا) من أجل التوصل إلى تهدئة للموقف".



وتابع زايبرت أن الجانبان اتفقا أيضا على مواصلة العمل من أجل ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم في إطار مكافحة الجائحة.