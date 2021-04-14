 الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح لحسم لقب دوري الشباب - بوابة الشروق
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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح لحسم لقب دوري الشباب

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 3:56 م

أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، تحدد فيه موقف الأهلي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل الجاري بملعب السكة الحديد، لتحديد الفائز بدوري الشباب «مواليد 99».

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة «مسابقة مواليد 99»، وكذا المعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات، التي تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب.

وأكد الأهلي أن نظام المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة، ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليًّا وقاريًّا في كل المسابقات.


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