كورتس يتوقع حصول ثلث الشعب النمساوي على جرعة لقاح كورونا هذا الأسبوع

قال المستشار زيباستيان كورتس، إن ثلث الشعب النمساوي، إذا كان يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا، يجب أن يتلقى جرعة أولى على الأقل بحلول نهاية الأسبوع.

وقال كورتس في فيينا اليوم الأربعاء، "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار على الوباء".

وأضاف أن بعض الأقاليم ستنتهي قريبا من عملية تطعيم الأشخاص فوق سن 65 عاما، وحتى الآن تلقى 6ر1 مليون ساكن الجرعة الأولى، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويعتبر حوالي 5 ملايين شخص من إجمالي 5ر7 مليون فوق سن 16 عاما على استعداد لتلقي اللقاح.

ويبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام- عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع واحد ، حوالي 210 في النمسا.

وقال كورتس إن الوضع الحالي فيما يتعلق بالإصابات الجديدة مستقر.

وأشار إلى أنه بحلول مايو على أبعد تقدير، سيكون من الممكن اتخاذ مزيد من الخطوات لفتح البلاد، بهدف فتح المطاعم والفعاليات الرياضية والثقافية.

وتم إغلاق إقليمي فيينا والنمسا السفلى منذ أول أبريل حتى 2 مايو على الأرجح بسبب الضغط على المستشفيات.

ويخطط إقليم بورجنلاند، على الحدود مع المجر ، لإعادة فتح الأعمال التجارية والخدمية الأسبوع المقبل، وفي الأقاليم الست الأخرى ، تم فتح جميع المتاجر منذ 8 فبراير.