بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «الإختيار 2: رجال الظل»، بالعودة لعام 2009 حيث كان يحلم الضابط «زكريا» (كريم عبدالعزيز)، بما حدث معه أثناء واقعة تفجير بمنطقة الحسين حيث كان يعمل على ملف العناصر القائمين بها، فيما يتواجد الضابط «يوسف» في شمال سيناء، ويلتقي بالدليل الخاص به ويدعى «سليمان».

ويلتقي «زكريا» برئيسه اللواء «رفعت» (رياض الخولي) ويخبره بما توصلوا له من معلومات حول أحد الخلايا الإرهابية، بينما يلقي معتصموا «رابعة» القبض على أحد المصوريين الصحفيين ويحقق معه شخص يدعى «الرائد محمد البكتوشي» ثم يجري اتصال بأحد أصدقائه بالدخلية ويدعى «كريم»، والذي يريد الخروج من الخدمة لينضم للإعتصام وللجماعة، ولكنه يخبره بأنه من الأفضل لهم تواجده بالخدمة.

وتلقي الشرطة القبض على أحد العناصر الإرهابية «معتصم» (محمد فراج)، والذي وجدوا معه عدد من الدوائر الكهربائية والأجهزة التي تستخدم في صنع القنابل، ويخبرهم بإنه مهندس إلكترونيات، ويذهب إليه «زكريا» ويعلم أنه ضمن عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية الهاربين، فيما يرصد الضابط «يوسف» عدد من العناصر الإرهابية، ويضطر للتعامل معهم وقتل أحدهم وإلقاء القبض على الأخر، وهو الأمر الذي يثير غضب قائده لعدم أخذ الأوامر منه.

ويحقق «زكريا» مع «معتصم» ويعلم منه أنه قام بصنع عبوة ناسفة، ويخبره بمكان تجمع العناصر الأخرى، ويذهب «زكريا» وقوة معه للقبض أحدهم ويهرب عدد منهم، ولكنه يصل إليهم، بينما تقوم الجماعات الإرهابية بالهجوم على قطاع «الأحراش» برفح.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.