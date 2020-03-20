كازاخستان تسجل 2229 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفين و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 276 ألفا و54 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و584 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 237 ألفا و446 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 35 ألفاً و821 شخصا، منهم 12 ألفا و349 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و579 في حالة حرجة.