ضبط سائق أنشأ مجموعة على «فيس بوك» لاستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق مقيم سندوب التابعة لقسم أول المنصورة، لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة بمقابل مادی دون تمييز.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضرا لقسم أول المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "فرع شرق الدلتا" يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "عمر. م. ع. م" 34 عاما سائق، ومقيم منطقة "سندوب" دائرة القسم، وله محل إقامة أخر بدائرة مركز قوص بمحافظة قنا وبحوزته "2 هاتف محمول" والسابق اتهامه في "28 قضية" آخرها القضية رقم ۲۰۲۰/١٦٣٨ جنح مركز قوص (تبديد) والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم مقابلات کاش وزواج عرفي للجادين لبنات المنصورة وضواحيها - تحت مسمى " زیاد مهران الجمل " وقيامه بااستقطاب الفتيات للممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادی بدون تمييز.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٦٣٩ جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.