ضبط سائق أنشأ مجموعة على «فيس بوك» لاستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق مقيم سندوب التابعة لقسم أول المنصورة، لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة بمقابل مادی دون تمييز.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضرا لقسم أول المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "فرع شرق الدلتا" يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "عمر. م. ع. م" 34 عاما سائق، ومقيم منطقة "سندوب" دائرة القسم، وله محل إقامة أخر بدائرة مركز قوص بمحافظة قنا وبحوزته "2 هاتف محمول" والسابق اتهامه في "28 قضية" آخرها القضية رقم ۲۰۲۰/١٦٣٨ جنح مركز قوص (تبديد) والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم مقابلات کاش وزواج عرفي للجادين لبنات المنصورة وضواحيها - تحت مسمى " زیاد مهران الجمل " وقيامه بااستقطاب الفتيات للممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمقابل مادی بدون تمييز.