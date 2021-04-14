السقا يقرر الانتقام من عائلته بعد خروجه من السجن في الحلقة الأولى من نسل الأغراب

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"، بخروج الفنان أحمد السقا الذي يجسد دور عساف الغريب، ضمن أحداث المسلسل.

وخرج عساف الغريب من سجنه بعد 25 عاما، والتقى في مركز الشرطة قبل إخلاء سبيله بالفنان محمد دياب الذي يقدم دور ابن عمه ويعمل ضابط مباحث، ويخشى من انتقام عساف الغريب تجاه باقي عائلته وعلى رأسهم غفران الغريب الذي يجسده الفنان أمير كرارة.

وظهر غفران الغريب وهو يطعم أسده بقطعة لحم بفمه، وبعدها اصطدم بتلقى نبأ خروج عساف الغريب من السجن.

وعاد عساف الغريب إلى منزله المهجور ليلا بعد زيارته لعمه وشقيقته بعد خروجه من السجن مباشرة، ليعاتبهم على عدم زيارتهم له في سجنه.