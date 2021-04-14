الإمارات: معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 23 مايو المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الإمارات خلال الفترة ما بين 23 إلى 29 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء، أن برنامج المعرض، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يضم سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.



ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.



وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد منصة معرفية مهمة تجمع أصحاب الفكر والأدباء والناشرين من المنطقة والعالم للتحاور حول أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع وعرض أحدث الإصدارات الأدبية.



من جهته، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إنهم يتطلعون للترحيب بالزوّار في قاعات أرض المعارض، والتعرّف على الإصدارات والفعّاليات المهمة التي ستقدّمها ألمانيا، ضيف الشرف لعامين متتالين، للدورة الثلاثين والحادية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين العرب والعالميين.



بدورها، أكدّت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للمشاركين في المعرض دعماً لقطاع النشر.



وأعلنت عن تخصيص 300 منحة هذا العام ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاث "الكتاب الورقي المُترجم، والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي" للعارضين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.