افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "أهلا رمضان" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي ممثلا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وسلمت عبدالدايم، جوائز الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي وعددهم 40 طفلا من 11 دولة هي أذربيجان، الأردن، باكستان، بنجلاديش، روسيا، فلسطين، قطر، اليمن، الهند، تونس والصين والتي تأتى ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقالت عبد الدايم، إن برنامج "أهلا رمضان" يأتي ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة أجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء، مشيرة إلى أنه يشمل العديد من الأنشطة المميزة التي تشارك بها مختلف قطاعات الوزارة وتضم كافة أشكال الفنون والإبداع إلى جانب عدد من الفعاليات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، مؤكدة أن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان تمتد إلى كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية وتخاطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وفي كلمته، قال الدكتور هشام عزمي إن برنامج أهلا رمضان هذا العام يتميز بمواكبته للاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي التي تؤكد مكانة المدينة العريقة واثرها الحضاري التاريخي، مضيفًا أن المسابقة الحالية جاءت مواكبة لهذا الحدث الدولي الهام وتهدف إلى تعريف أطفال دول العالم الإسلامي بصورة القاهرة التاريخية.

وأوضح أن حي السيدة زينب أحد مقرات المبدعين والمفكرين، مؤكدًا تواصل تميزه من خلال فوز عدد من أبناء حديقته الثقافية في مسابقات دولية، ووجه التحية والشكر لكل من ساهم تنفيذ الفعاليات.

وتتضمن حفل الافتتاح مسرحية رمضان جانا إخراج صلاح لبيب من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب ركن السيرة الهلالية من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وفقرة لفريق كورال أطفال ذوى الهمم بقصر ثقافة روض الفرج، معرض القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، استعراض الأراجوز من المدرسة المتخصصة بالحديقة ، أوبريت أهلا رمضان من إنتاج المركز ، توزيع جوائز مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي.

وكذلك انطلاق برنامج "حدوتة مصرية" على المسرح الصغير مع الشاعر أحمد سويلم والشاعر عبده الزراع والدكتور رمضان عبد الرازق من مجلس الشئون الإسلامية مع الشاعر الصغير ساجد عبد الفتاح الفائز في جائزة المبدع الصغير والفائز في مسابقة السفير الصغير للصين، مسرحية العرائس أراجوز وأراجوزتا التي أنتجها المركز في الاحتفال بيوم الأراجوز ، ورش متنوعة للفنون التشكيلية والحكي ودمج ذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى معرض للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض الحرفي الصغير، ومعرض كتب وإصدارات المركز، إلى جانب عرض لفرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود، عرض لفريق ذوي الهمم من أبناء الحديقة الثقافية، وعروض السيرك القومي.