زيلينسكي: برلين لم تستفسر بشأن زيارة شتاينماير لأوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن برلين لم تسأل أبدا عن زيارة محتملة إلى بلاده، من جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية في كييف في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أنا كرئيس وكذلك مكتبنا لم نتلق أي استفسارات رسمية من الرئيس الاتحادي ومكتب الرئيس الاتحادي بشأن زيارة إلى أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة "يونيان" الأوكرانية.

واستقبل زيلينسكي رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا في كييف يوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات الواردة من وارسو، نظمت بولندا الزيارة بمبادرة مشتركة.

وأراد شتاينماير في الواقع السفر إلى عاصمة أوكرانيا مع الرؤساء الأربعة ، لكن هذا "لم يكن مطلوبا في كييف" ، حسبما كشف الرئيس الألماني يوم الثلاثاء.

ويعتبر دور شتاينماير الرئاسي شرفيا إلى حد كبير. وأشار الجانب الأوكراني في وقت لاحق إلى أنه يفضل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأثار عدم دعوة شتاينماير غضبا عبر خطوط حزبية في ألمانيا. ويأتي الخلاف على خلفية التوترات بين برلين وكييف بسبب الدعم المقدم لأوكرانيا في الحرب.