استئصال ورم بالكبد وزنه 3 كيلو لطفلة عمرها 18 شهرا بالبحيرة

نجح مستشفى الأطفال التخصصي بمحافظة البحيرة، في إجراء عملية جراحية، حيث تم استئصال ورم داخل البطن "بالكبد" وزنه ثلاثة كجم لطفلة عمرها سنة ونصف.

وكانت الطفلة تشتكي من آلام بالبطن وبعد إجراء الفحوصات، تبين وجود الورم وقد تم استئصاله بنجاح والطفلة تحت الرعاية الطبية وبحالة جيدة داخل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بمركز أبو حمص.

وأجرى العملية الجراحية فريق عمل مكون من الدكتور محمود عبدالهادي، أستاذ الجراحة، والدكتور أحمد الشرقاوي، أخصائي التخدير، والدكتور إبراهيم حربي، بقيادة الدكتور إيهاب بركات، مدير المستشفى.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين، وذلك استكمالا لمسيرة النجاح بمنظومة الصحة بالبحيرة، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية لجميع المرضى على أكمل وجه.

مؤكدًا على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.