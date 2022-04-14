وزارة الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن طراد صاروخي وإجلاء طاقمه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اندلاع حريق على متن الطراد "موسكفا" الصاروخي الروسي، مشيرة إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وقالت الوزارة في بيان: "أدى اندلاع حريق إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد/موسكفا/ الصاروخي، مما تسبب بأضرار كبير، وتم إجلاء الطاقم بالكامل".

وأشارت الوزارة إلى أن الطراد "موسكفا" يتبع لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة حميميم الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي.