الاتحاد الأوروبي يحذر من سداد قيمة مشتريات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل

حذر الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوروبية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد قدمت تحليلها لمرسوم الرئيس بوتين بشأن تحصيل قيمة صادرات الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة" بالروبل الروسي. ويزيد هذا التقييم المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة الأوروبية منذ تهديد بوتين بوقف ضخ الغاز إلى الدول التي لا تلتزم بالمرسوم.



وأصدر الرئيس الروسي مرسوما لمجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "جاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول31 مارس الماضي.



وجاء في بيان صحفي للكرملين "يتعين على الحكومة الروسية، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة "جاز بروم" المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".



ووفقا للتحليل القانوني الأولي للمفوضية الأوروبية، فإن مرسوم بوتين يغير بشكل كبير الإجراءات المتبعة ويخلق موقفا قانونيا جديدا.



يأتي ذلك في حين مازالت الحكومات والشركات الأوروبية حائرة بشأن ما يعنيه مرسوم بوتين من الناحية العملية.



وقالت الحكومة الهولندية اليوم الخميس، إنها تدعم تحليل المفوضية الأوروبية، ولن تسمح للشركات العاملة لديها بشراء الغاز الروسي مقابل الروبل.