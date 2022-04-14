إضراب شامل يعم رام الله والبيرة وبيت لحم حدادا على أرواح شهداء فلسطينيين

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، حدادا على أرواح الشهداء، واستنكارا للاغتيالات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، شمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظة رام الله والبيرة.

وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، أعلنت في بيان لها، عن الإضراب الشامل والنفير العام، بعد ما جرى الليلة الماضية من اقتحامات واغتيالات واعتقالات في محافظة جنين ومخيمها، ومدينة نابلس، وبلدات سلواد وكوبر وحوسان، وارتقاء كوكبة جديدة من القتلى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شخصين صباح اليوم برصاص قوات إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ أمس إلى خمسة.