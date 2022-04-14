 جنوب إفريقيا: مخاوف من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار بعد وفاة 341شخصا - بوابة الشروق
الخميس 14 أبريل 2022 11:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

جنوب إفريقيا: مخاوف من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار بعد وفاة 341شخصا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:11 م

وصلت حصيلة الوفيات جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا إلى 341 وفاة، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة في ظل العدد الكبير من المفقودين.

وضربت العاصفة ولاية كوازولو-ناتال الساحلية شرقي البلاد، في أسوأ كارثة طقس في تاريخ جنوب أفريقيا.

وأغرقت مياه الأمطار العديد من الشوارع وجعلت من الصعب السير فيها. وهوت جسور وانهارت منازل عدة. وجرى أغلاق ميناء ديربان، وهو واحد من أكبر موانئ الشحن في أفريقيا، خلال هذه الفترة.

وفر الآلاف إلى ملاجئ الطوارئ، وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب العواصف التي بدأت يوم الاثنين الماضي. وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من المناطق.

وولاية كوازولو-ناتال واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوب أفريقيا، والعواصف أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام، ويعتقد كثيرون في المنطقة أنه تم الاستعداد بشكل مناسب لمثل هذه الحالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك