الأرجنتين: توقعات بتوجه محققين إلى مصدر فيروس هانتا

قال مسئولون بالأرجنتين، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يتوجه فريق من المحققين الأرجنتينيين المكلفين بتحديد مصدر تفشي فيروس هانتا المميت على متن سفينة سياحية، إلى البلدة الجنوبية المشتبه في كونها مصدر العدوى، ولكنه لم يغادر بعد.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان مكتوب لوكالة (أ ب) إنها ركزت تحقيقاتها على مدينة أوشوايا، لكنها لم ترسل الفريق المكلف بعد إلى الموقع.

وأفاد محققون بأن السلطات حددت زوجين هولنديين يُشتبه في أنهما ربما تعرضا لفضلات فئران في مكب للنفايات أثناء جولة لمراقبة الطيور في المنطقة قبل صعودهما على متن الرحلة البحرية عبر الأطلسي.

وتوفي الرجل الهولندي البالغ من العمر 70 عاما على متن السفينة في 11 أبريل.

وأُصيبت زوجته البالغة من العمر 69 عاما بالمرض، وتوفيت في 26 أبريل في جوهانسبرج، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.