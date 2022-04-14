أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بنوك "الدول غير الصديقة" تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية.

وقال بوتين - خلال اجتماع حول وضع قطاع النفط والغاز - "نرصد تعطلا في المدفوعات مقابل إمدادات موارد الطاقة الروسية. بنوك الدول غير الصديقة تؤخر تحويل المدفوعات".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ونوه الرئيس الروسي إلى أنه تم وضع مهمة لتحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية، والتخلي تدريجيًا عن المدفوعات بالدولار واليورو.

وأضاف أن الشركاء من الدول غير الصديقة لروسيا، يعترفون بعدم استطاعتهم التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، بما فيها الغاز.

وختم بوتين قوله: "إن البلدان الأوروبية تتحدث باستمرار عن رفض الإمدادات الروسية، ما يزيد من زعزعة استقرار السوق، وبذلك يعملون على زيادة الأسعار بأنفسهم. وفي المقام الأول لمواطنيهم".

وكان بوتين، قد وقع مرسومًا حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.