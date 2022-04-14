الرئاسة الفلسطينية: الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي

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أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

ونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله، إن "قرارات المجلس المركزي، ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة، لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضاف أن "قرارات الأمم المتحدة وحدها لم تعد كافية، والاحتلال يدفع بالأمور إلى طريق مسدود، وإسرائيل تلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها".

وحذر أبو ردينة من "تصرفات إسرائيل الاستفزازية والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا"، مؤكدا أن "القدس وفلسطين أكبر منهم جميعاً، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته سيحافظون على حقوقنا المشروعة وثوابتنا المقدسة".