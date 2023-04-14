تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، تقام جميعها في التاسعة والربع مساءً، حيث يلتقي الأهلي مع فاركو على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مهمة استعادة الصدارة، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على فريق أسوان في ملعب أسوان، وأخيرًا يلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة في ديربي من ديربيات الإسكندرية.

ففي أقوى مباريات اليوم، يسعى الأهلي، المنتشي بتتويجه بلقب كأس مصر، في نسخته المؤجلة من الموسم الماضي، إلى استعادة صدارة الدوري من فيوتشر، علمًا بأن الأهلي لعب 4 مباريات أقل من فيوتشر.

ويستضيف الأهلي فريق فاركو على ملعب ستاد القاهرة، الذي شهدت 3 انتصارات متتالية للأحمر في 3 بطولات مختلفة، بدأها بالهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل للدور ربع النهائي، ثم الفوز في الدوري على غزل المحلة بنفس النتيجة 3-0، وأخيرًا الفوز على بيراميدز 2-1 في نهائي الكأس.

يحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، وله 5 مباريات مؤجلة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة بقيادة مدربه طارق العشري.

ويتطلع الأهلي لاستغلال دفعة التتويج بلقب الكأس للحصول على نقاط الفوز الثلاث أمام فاركو، وقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري.

وبينما يعتمد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على يعتمد ثبات التشكيل في الفترة الأخيرة، وتألق أبرز نجومه مثل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا بجانب بيرسي تاو ومروان عطية، فإن الإصابات قد تجبر المدرب السويسري، على عديد من التغييرات في مباراة اليوم.

اكتفى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق بأداء جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي؛ بعدما تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أثناء مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

كما بدأ رامي ربيعة في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، وفقًا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي حدده الجهاز الطبي، إذ أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية إصابته بجزع في مفصل الترقوة.

واكتفى المدافع محمد عبد المنعم المصاب في العضلة الأمامية، بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل منفرد، كما واصل أحمد عبد القادر برنامجه التأهيلي، حيث كشف طبيب الأهلي أن عبد القادر يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لكنه قطع شوطا كبيرا في التأهيل وهناك تحسن في حالته.

كما يعاني الجنوب إفريقي بيرسي تاو من نزلة برد وربما تكون مشاركته في مباراة اليوم محل شك. ويسعى كولر للفوز في مباراة اليوم لاستعادة الصدارة من فيوتشر، الذي تصدر جدول الدوري بفوزه مساء الأربعاء على حساب غزل المحلة بهدف دون رد، ليتفوق على الأهلي بنقطة وحيدة.

ومن المتوقع أن يجري كولر عدة تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة اليوم، بحيث يشارك علي لطفي في حراسة المرمى، ورباعي في خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد قندوسي، خلف ثلاثي الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو -في حالة جاهزيته- ومحمود عبد المنعم كهربا.

من جهته يتطلع فاركو لمواصلة صحوته بعدما استعاد الانتصارات أمام الاتحاد، في الجولة الماضية ويعتمد طارق العشري على أبرز نجومه شكري نجيب وعلي بهيج ومحمود حماده.

ويعول طارق العشري على استغلال الغيابات الكثيرة للاعبي الأهلي، وربما حالة الإرهاق التي تظهر على الفريق في ظل تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وفي مباراة أخرى اليوم، يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على أسوان، في ملعب ستاد أسوان، بحثًا عن الفوز لتعويض خسارة الكأس، وللخروج من الحالية السلبية التي تسيطر على اللاعبين بعد الخسارة في النهائي.

ويفتقد بيراميدز جهود عدة لاعبين على رأسهم القائد عبد الله السعيد وأسامة جلال بسبب الإصابة التي تعرضا لها في مباراة الأهلي، والتي يغيبان على إثرها قرابة الشهرين.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

من جهته يسعى أسوان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادلات الثلاث الأخيرة في المسابقة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب والابتعاد عن مشارف منطقة الهبوط.

وفي ثالث مباريات اليوم ما يتطلع الاتحاد السكندري لإيقاف هزائمه في مواجهة سموحة، على ملعب ستاد الإسكندرية.

وتلقى الاتحاد الهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة له في الدوري، أمام غزل المحلة، فيوتشر وفاركو، على التوالي، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس برصيد 36، خلف الزمالك الرابع.

ويعسى زعيم الثغر إلى استعادة الانتصارات واستمرار المنافسة على المربع الذهبي، أملًا في التأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الجديد.

من جهته يسعى سموحة، صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة، للبناء على انتصاره الكبير في الجولة الماضية أمام الداخلية بنتيجة 4-3، واستمرار النتائج الإيجابية للزحف نحو مراكز متقدمة في جدول الترتيب.