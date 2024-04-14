إسرائيل تتعرض لهجوم إيراني كبير جدا بالصواريخ والطائرات المسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وسقط عدد كبير من الصواريخ في عدد من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب، كما تم رصد عدد من التصدي لأجسام جوية فوق مدينة القدس.

وأكدت مراسل روسيا اليوم أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب، ودوي انفجارات قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري قصف وتدمير أهداف "مهمة" للجيش الإسرائيلي بنجاح، لافتا إلى أن أي تهديد من واشنطن أو إسرائيل من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الأحد إنه "تم قصف وتدمير عدد من الأهداف المهمة التابعة للكيان الصهوني بنجاح"، وأضاف أن "أي تهديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد".

فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن "نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة أصابت أهدافها بنجاح".