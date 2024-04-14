قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، إن بلاده وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية.

وأضاف في تصريحات متلفزة بثتها قناة العربية، اليوم الأحد، أن مفاد الرسالة للولايات المتحدة أنها إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها المستقبلية المحتملة فلن تتمتع قواعدها العسكرية بأي أمن.

وأوضح أن رد إيران سيكون أكبر مما حدث في الليلة الماضية إذا تحركت إسرائيل.

رئيس الأركان الإيراني: وجهنا رسالة تحذير لواشنطن عبر سفارة #سويسرا من دعم أي رد إسرائيلي#العربية pic.twitter.com/Q2pdboMaWv — العربية (@AlArabiya) April 14, 2024



وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على ضربة على مجمع سفارتها في دمشق.

وتُثار حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.