جوتيريش: حان الوقت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إلى وقف تصعيد العنف بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال جوتيريش خلال الجلسة الطارئة التي طلبها المندوب الدائم لإسرائيل بعد الهجوم: "الآن هو الوقت المناسب لأقصى درجات ضبط النفس"، وفقا لشبكة (سي إن إن). وأضاف: "تواجه شعوب المنطقة خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. لقد حان الوقت لنزع فتيل التصعيد ووقفه".

وتابع: "لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية.

ومن الأهمية بمكان تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط". وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء تتحمل "مسؤولية مشتركة لإشراك جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد". كما دعا إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وغزة.

وقال: "لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل المزيد من الحرب".