مصدر أمني لبناني: شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الخيام اللبنانية الجنوبية فجرا.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت، بأن الغارات استهدفت كذلك مرتفعات إقليم التفاح، وكفر كلا والعديسة، فيما سجل قصف مدفعي عنيف على حولا ووادي السلوقي والخيام ومحيط دير ميماس ومجرى نهر الليطاني، لافتا إلى تحليق مكثف للطائرات المسيرة في الأجواء.

من جهته، أعلن حزب الله، في بيان، أنه "استهدف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا".