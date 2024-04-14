وزيرة الداخلية الألمانية: حماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية تحظى بأولوية قصوى

وعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ببذل الجهود لتعزيز الأمان للمؤسسات في ألمانيا، وذلك بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في الليلة الماضية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت فيزر في برلين اليوم الأحد إن "حماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية في ألمانيا تحظى بأولوية قصوى".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نحن نراقب عن كثب ما إذا كانت لأعمال التصعيد هذه تأثيرات على الوضع الأمني في ألمانيا".

وأدانت فيزر الهجوم الإيراني بشدة، وقالت إن " الهجوم غير المسبوق وشديد الخطورة الذي قام به النظام الإيراني على دولة إسرائيل، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أنه "منذ الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، أصبح التهديد الذي تتعرض له إسرائيل والتهديد الذي يتعرض له اليهود أكثر وضوحا من ذي قبل".

وتابعت فيزر:" ولهذا السبب تم رفع إجراءات الحماية بشكل أكبر.

تجري السلطات الأمنية الفيدرالية وسلطات الأمن بالولايات، اتصالا وثيقا لإجراء تقييم مستمر لحالة التهديد واتخاذ التدابير اللازمة". وأردفت فيزر أن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين.

وصرحت مصادر أمنية بأنه لا يوجد حاليا أي دليل ملموس على وجود تهديد مباشر للمؤسسات الإسرائيلية أو اليهودية في ألمانيا، كما لا توجد إشارات مباشرة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في تقييم المخاطر الحالي، حتى لو قامت السلطات الأمنية بمتابعة كل بلاغ بأولوية قصوى.

وأضافت هذه المصادر:" لا توجد حاليا أية تهديدات واضحة للمنشآت الإيرانية في ألمانيا".

وتابعت هذه المصادر:" يمكن التأكيد بشكل أساسي أن حالة التهديد في ألمانيا ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الوضع في الشرق الأوسط" ولفتت هذه المصادر إلى أن هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي كانت فرصة لأطراف مختلفة في ألمانيا للدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود وإنكار حق إسرائيل في الوجود، وقالت :" يمكن لنقطة الانطلاق هذه أن تثير ديناميكية جديدة بفعل هجوم إيران على إسرائيل.

ورأت هذه المصادر أنه " يجب مراقبة الشحن العاطفي في هذا الوضع ولاسيما بين القوى المعادية لإسرائيل.

يجب القيام بهذا وخاصة على خلفية الذئاب المنفردة التي تعتنق الفكر المتشدد من تلقاء نفسها".

وقالت المصادر إن تهديد المؤسسات اليهودية والإسرائيلية ليس شيئا جديدا وإن الأجهزة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات مستعدة واتخذت كافة التدابير الضرورية والممكنة.