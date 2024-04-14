يديعوت أحرونوت: إيران قصفت إسرائيل بصواريخ مجنحة بعيدة المدى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تقارير تتحدث عن إطلاق صواريخ مجنحة من إيران نحو إسرائيل بعد وقت من إطلاق أسراب المسيرات".

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن الطائرات المسيرة الانتحارية بدأت عبور الأجواء العراقية واقتربت من سوريا والأردن، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي سيبدأ قريبا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

كذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية فجر يوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الأهداف فوق مناطق واسعة في أنحاء واسعة من إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري قصف وتدمير أهداف "مهمة" للجيش الإسرائيلي بنجاح، لافتا إلى أن أي تهديد من واشنطن أو إسرائيل من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الأحد إنه "تم قصف وتدمير عدد من الأهداف المهمة التابعة للكيان الصهوني بنجاح"، وأضاف أن "أي تهديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد".

فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن "نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة أصابت أهدافها بنجاح".