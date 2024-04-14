قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن إيران مارست حقها في الدفاع عن نفسها، في الهجوم على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ ليل السبت الأحد.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم الأحد أجراها مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وصرح المقداد بأن ما فعلته إيران هو الرد المناسب وحق مشروع لها، مستنكراً مواقف غربية وصفها بـ«المتخاذلة والصامتة إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.