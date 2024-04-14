 وزير خارجية سوريا: إيران مارست حقها في الدفاع عن نفسها.. ونستنكر المواقف المتخاذلة - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية سوريا: إيران مارست حقها في الدفاع عن نفسها.. ونستنكر المواقف المتخاذلة

وكالات
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:37 م

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن إيران مارست حقها في الدفاع عن نفسها، في الهجوم على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ ليل السبت الأحد.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم الأحد أجراها مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وصرح المقداد بأن ما فعلته إيران هو الرد المناسب وحق مشروع لها، مستنكراً مواقف غربية وصفها بـ«المتخاذلة والصامتة إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك