إيران استخدمت صواريخ باليستية في هجومها على إسرائيل

أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية كجزء من هجومه غير المسبوق بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ولم يتضح من تقرير وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" ما هي أنواع الصواريخ المستخدمة، وذلك نظرا لأن الحرس الثوري الإيراني يمتلك عدة أنواع من الصواريخ متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ولدى الصواريخ الباليستية محركات صاروخية وتستخدم للهجمات السريعة لمسافات طويلة، وهي تختلف عن صواريخ كروز مثلا التي يمكنها الطيران على ارتفاعات أقل ويجري توجيهها بشكل مستمر.

وقالت إيران إن الهجوم يأتي ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.