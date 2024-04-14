تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 12 محضرا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "3 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، و3 محاضر عدم نظافة"، ومحضر تصرف دقيق، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.