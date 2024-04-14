 السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:00 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أكدت على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

وأطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل ودقت صافرات الإنذار في أجزاء كثيرة من إسرائيل والضفة الغربية. وذكرت التقارير أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت جميع الصواريخ تقريبا.

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