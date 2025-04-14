وكالة روسية: سفير سوري لدى موسكو يطلب اللجوء إلى روسيا

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قدم السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري طلب اللجوء إلى روسيا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول الطلب الذي قدمه الجعفري.

وكان الجعفري قد عُيِّن سفيرا لدى روسيا في 2022 بعد 15 عاما من توليه منصب مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح حق اللجوء للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد أن سافر إلى موسكو مع أسرته عقب الإطاحة به نهاية العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية السورية استدعت الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية إلى دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط الأسد.