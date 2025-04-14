انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في مدينة اللاذقية السورية

هز انفجار كبير اليوم الاثنين مدينة اللاذقية على الساحل السوري دون وقوع إصابات أو ضحايا .

وقال مصدر في الدفاع المدني ، لوكالة الأبناء الألمانية( د ب أ ) ، إن " صاروخا من مخلفات الحرب انفجر خلال عملية تفكيكه عند المدخل الشرقي لمدينة اللاذقية ولا يوجد إصابات أو ضحايا ".

وأضاف أن هذا المكان يوجد فيه عدد كبير من الصواريخ ومخلفات الحرب، وهي تقع قرب الطريق العام الذي يصل مدينة اللاذقية مع طرطوس .

وكان صاروخ من مخلفات الحرب انفجر في الشهر الماضي في حي الرمل جنوب دمشق أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في سوريا وقامت وزارة الدفاع السوري خلال الأيام الماضية في محافظة حماة وسط سوريا بتفكيك الألغام الموجودة بين المنازل .