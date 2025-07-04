مدحت العدل: سنوجّه الدعوة لرونالدو وصلاح في مهرجان اعتزال شيكابالا

كشف مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عن خطة النادي لتنظيم مهرجان اعتزال ضخم يليق بالنجم الأسطوري محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحد أبرز رموز القلعة البيضاء، مؤكدًا أن التكريم سيكون استثنائيًا بحجم ما قدمه اللاعب طوال مسيرته.

وقال العدل في تصريحات تلفزيونية:" شيكابالا من أعظم من لمسوا كرة القدم في تاريخ مصر، وكان قائدًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب، تمنيت استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل، فوجوده يمنح الكرة متعة مختلفة."

وأضاف:" إذا كان هناك شيء يُسمى السحر في كرة القدم، فبالتأكيد اسمه شيكابالا، هو لاعب موهوب وشخصيته محبوبة، ويملك قلبًا طيبًا، لذلك أحبه الجميع."

وأشار العدل إلى أن مهرجان الاعتزال سيكون حدثًا استثنائيًا، قائلًا:" نجهز لتنظيم مهرجان اعتزال كبير يليق بمكانة شيكابالا، وسنوجّه الدعوة لعدد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وأنا واثق أنهما سيحضران."

ويُعد شيكابالا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، إذ ارتبط اسمه بالولاء والانتماء للقلعة البيضاء، إلى جانب ما يتمتع به من موهبة استثنائية جعلته معشوقًا لجماهير النادي عبر سنوات طويلة.