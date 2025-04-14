الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فيتنام وسط زيادة حدة التوتر مع أمريكا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الفيتنامي لونج كونج اليوم الاثنين، بتعزيز العلاقات الاقتصادية على خلفية حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

ووصل شي إلى هانوي اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين. وأجرى محادثات مع رئيس الحزب الفيتنامي تو لام ، وشهد توقيع 40 اتفاقية في مجالي التجارة والاقتصاد ، من بين أشياء أخرى.

ومن المتوقع أن يحضر شي يوم غد الثلاثاء، حفل إطلاق مشروع جديد للسكك الحديدية بقيمة 8 مليارات دولار تدعمه الصين ويمتد لمسافة 390 كيلومترا من مدينة هايفونج الساحلية إلى مدينة لاو تساي الجبلية المتاخمة لمقاطعة يونان الصينية.

وتعد السكك الحديدية جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية وهي استراتيجية عالمية لتطوير البنية التحتية.

وانتقد شي في مقال نشر اليوم الاثنين، في صحيفة "نهان دان"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفيتنامي، الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن "الحرب التجارية وحرب الرسوم الجمركية لن تسفر عن أي رابح ، ولن تؤدي الحمائية إلى أي شيء".

كما حث فيتنام على "حماية نظام التجارة متعدد الأطراف بحزم ، وسلاسل الصناعة والإمداد العالمية المستقرة ، والبيئة الدولية المفتوحة والمتعاونة".

وأكد شي أن فيتنام تمثل أولوية في دبلوماسية الجوار الصينية، وحث فيتنام على متابعة "التعاون الاقتصادي المربح للجانبين، وتعزيز تقدم الاشتراكية في كلتا الدولتين ".

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرابعة لشي إلى فيتنام منذ أن أصبح رئيسا في عام 2013.

ومن المقرر أن يغادر شي فيتنام يوم غد الثلاثاء في ختام جولة تشمل ماليزيا وكمبوديا.