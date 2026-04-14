يديعوت أحرونوت: ترامب لن يزور تل أبيب في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن زيارة تل أبيب في وقت لاحق من أبريل الجاري لتلقي "جائزة إسرائيل"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء.

وبحسب مراسل الأناضول، سادت توقعات في تل أبيب بأن يزور ترامب إسرائيل في 22 أبريل لتلقي الجائزة.

لكن "يديعوت أحرونوت" قالت الثلاثاء: لن يشارك الرئيس ترامب في حفل توزيع "جائزة إسرائيل" عبر الفيديو ولن يلقي كلمة.

وأضافت أنه "تقرر في إسرائيل تسليم الجائزة لترامب لاحقًا خلال زيارته البلاد" دون تحديد موعد.

وزار ترامب إسرائيل آخر مرة في أكتوبر 2025، وألقى كلمة أمام الكنيست.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ترامب سيحصل على "جائزة إسرائيل" (أعلى وسام مدني)، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ تقتصر الجائزة على الإسرائيليين.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

ولم يعلن البيت الأبيض رسميًا أن ترامب لن يزور إسرائيل في أبريل، بحسب الصحيفة.

الصحيفة الإسرائيلية استدركت: "لكن المسئولين في إسرائيل يدركون أن احتمال زيارته يكاد تكون معدوما، لأنه في 21 أبريل ستنتهي هدنة الأسبوعين التي أعلنتها الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل".

وتتبادل واشنطن وطهران اتهامات بالمسئولية عن انتهاء مفاوضات بينهما في إسلام آباد الأجد، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتعرضت طهران للهجوم رغم إحرازها تقدما بمفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.