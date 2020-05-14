شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "بـ100وش" تفكير سكر "نيللي كريم" وعمر "آسر ياسين" والعصابة في القيام بعملية نصب جديدة، واقترحت سكر على عمر القيام بعملية نصب على باسم "لؤي عمران" لكنه رفض.

ومع ظهور "نجلاء" دنيا ماهر التي تتحدث عن تعرض إحدى صديقاتها لمشكلة بعد هروب زوجها التي تعرفت عليه من خلال أحد مكاتب الزواج، وهو ما جعل العصابة تفكر في عملية نصب جديدة من خلال فكرة مكاتب الزواج على الرجال الذين يعيشون في الخارج ويريدون الزواج.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة الفنانين نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.