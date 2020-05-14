القائد الجديد لجهاز مكافحة الارهاب في العراق يتوعد بملاحقة داعش

توعد القائد الجديد لجهاز مكافحة الارهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي بملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي ينشط فيها التنظيم، وغربي كركوك والموصل بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال الساعدي الذي اختاره رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي لقيادة جهاز مكافحة الإرهاب بعد أيام من تسلمه المنصب لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس، إن "جهاز مكافحة الإرهاب سيكون له دور كبير في مطاردة تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي ينشط فيها وغربي محافظة كركوك والموصل وهي مناطق مؤشرة لدينا تتحرك فيها المجاميع الإرهابية".

وأضاف: "نمتلك خططا معدة للقضاء على تلك التنظيمات وفق جداول زمنية وضعت لطردها والقضاء عليها بشكل كامل".

وذكر أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب "ستشارك في العمليات التي تجري لمطاردة داعش ولدينا خطط بهذا الشأن ستنفذ على أرض الواقع" وأن "مستوى التعاون مع التحالف الدولي في الحرب ضد داعش سيكون مشابها لما كان عليه في الحرب ضد داعش ويشمل تبادل المعلومات والاستطلاع وتقديم الإسناد الجوي وتفاصيل فنية أخرى متبعة في كل المعارك التي خاضها جهاز مكافحة الإرهاب".

وحذر الساعدي من أن العراق "يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الأزمات".

وقال: "لدينا مسؤوليات كبيرة تجاه حماية أمن الدولة والمواطنين من أي تهديدات إرهابية وإننا بحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى عراق آمن ومستقر من خلال تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والعمل على جعل العراق بيئة آمنة وخالية من الإرهاب".