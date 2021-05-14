مظاهرة احتجاجية ترفع علم فلسطين داخل برلين والشرطة تحظر مظاهرة أخرى في فرانكفورت

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين على خلفية تصاعد العنف في فلسطين.



ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية بعد ظهر اليوم الجمعة وهتفوا قائلين "الحرية لفلسطين" و "أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب".



وقالت بيانات الشرطة إن حوالي 200 شخص شاركوا في بادىء الأمر في المظاهرة التي تولى تسجيلها لدى السلطات أحدهم.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات دفعت بأكثر من 200 من أفراد خدمات الطوارىء لمرافقة المظاهرة.



تعتزم مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين النزول إلى الشوارع في العاصمة برلين يوم غد السبت أيضا.



في المقابل منعت مدينة فرانكفورت في قرار عاجل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط المدينة يوم غد السبت.



وقالت صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني إن إدارة المدينة قالت إن هناك مخاوف بشأن السلامة العامة.



كانت الجالية اليهودية ومفوض معاداة السامية في ولاية هيسن أوفي بيكر دعيا إلى حظر المظاهرة.