معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا يقل عن 100 لكل مئة ألف لأول مرة منذ 20 مارس

(د ب أ)

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفض لأول مرة منذ 20 آذار/مارس الماضي لأقل من 100 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام.

وبحسب بيانات المعهد لليوم الجمعة، بلغ معدل الإصابة 5ر96 (9ر99 في 20 آذار/مارس الماضي). وكان معدل الإصابة يبلغ أمس الخميس 6ر103، مقابل 7ر125 يوم الجمعة الماضي.

وبلغ أعلى معدل إصابة تم تسجيله خلال الموجة الثالثة من الجائحة 3ر169 يوم 26 نيسان/أبريل الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل منذ بدء الجائحة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقا لبيانات اليوم، بلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 ألفا و336إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 18 ألفا و485 إصابة.

وسجل المعهد 190 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 284 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و577 ألفا و40 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 85 ألفا و848 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و259 ألف حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 82ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 82 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.