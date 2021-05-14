الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكي حول وضع قواعد لمحاربة الجريمة السيبرانية إيجابية

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اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة وضع قواعد موحدة لمحاربة الجريمة السيبرانية "إشارة إيجابية" .

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد بادر - أولا - إلى التعاون في هذا المجال ووضع قواعد موحدة، لافتا إلى أن "هذه مبادرة روسية قديمة نسبيا، وهي للأسف لم تلاق استجابة من الجانب الأمريكي آنذاك".

وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو ترى - حاليا - نوعا من الاستجابة، واصفا هذا الأمر بـ"الإشارة الإيجابية".

جاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تسعى لوضع معايير دولية للتعامل مع الدول التي تنطلق من أراضيها أنشطة إجرامية في المجال السيبراني، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع - أمس - على أمر تنفيذي لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في المجال السيبراني لحماية البلاد من الهجمات.



