الإسماعيلي يغلق صفحة أسوان ويبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون الأحد

اجتمع الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي مع لاعبي الفريق عقب انتهاء مواجهة أسوان مباشرةً، و التي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين والوصول إلى النقطة السادسة والعشرون.

وتعاهد لاعبو الدراويش على غلق صفحة مواجهة أسوان و ذلك فور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، مع بدء التركيز علي مواجهة المقاولون العرب المقبلة و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة ايهاب جلال منح لاعبوا الفريق راحة سلبية من مران غد السبت، على أن يبدأ الفريق استعداداته لذئاب الجبل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.