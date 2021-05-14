البرازيل: 74 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

(د ب أ)

أفادت بيانات وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 15 مليونا و433 ألفا و989 حالة إصابة، بعد تأكيد 74 ألفا و592 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة أن إجمالي الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 2383 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 430 ألفا و417 وفاة.

ووفقا لأحدث بيانات متوفرة أعلنتها 27 حكومة محلية، أعطت الولايات والمقاطعات الاتحادية 56 مليونا و411 ألفا و751 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، منها 18 مليونا و770 ألفا و424 جرعة ثانية.